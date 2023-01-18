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Замгенсека ООН призвала Киев обеспечить право на свободу вероисповедания

Егор Провоторов
В мире
Замгенсека ООН призвала Киев обеспечить право на свободу вероисповедания
Фото: president.gov.ua

Помощница генерального секретаря ООН Илзе Брандс Керис на заседании Совбеза Всемирной организации выразила обеспокоенность из-за двух новых законопроектов на Украине, которые могут подрывать право на свободу вероисповедания.

Помимо прочего она призвала киевские власти обеспечить проведение обысков на территории объектов Украинской православной церкви (УПЦ) в соответствии с международным правом. По ее словам, тем, кому были предъявлены обвинения, нужно предоставить справедливые судебные права.

Помощница генсека ООН призвала обе стороны обеспечивать, чтобы право на свободу мнений и выражения, мирных собраний и религии исполнялись без дискриминации, пишет РИА Новости.

Митрополит Русской православной церкви во вторник, 17 января, впервые в истории выступил в Совете безопасности ООН. На заседании, созванном российской стороной в связи с ситуацией на Украине, слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

В минувший понедельник, 16 января, кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака заявил, что репрессии против канонической УПЦ со стороны СБУ являются откровенным фашизмом.

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