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Украинские солдаты чувствуют себя брошенными, убегают с поля боя и вынуждены иметь дело с местной секретной полицией из-за российского наступление. Таким мнением во вторник, 17 января, поделился бывший советник главы Пентагона в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он заметил, что медицинское обслуживание в украинской армии также не очень хорошее, поскольку у докторов и медсестер очень много работы. По словам отставного офицера, на фронте с украинской стороны есть много людей, которых «заставили надеть форму» и не дали достаточного времени на подготовку.

По словам Макгрегора, такие солдаты идут вперед, попадают под огонь и понимают, что их бросили офицеры и сержанты. Некоторые из них покидают поле боя, однако в таком случае они попадают в руки «украинской секретной полиции», которая казнит некоторых из них. Полковник армии США в отставке назвал ситуацию на фронте «очень пугающей».

Он также добавил, что не удивился бы, если бы украинские военнослужащие «двинулись на Киев, чтобы разобраться с этим режимом, который отправляет их в мясорубку» последние несколько месяцев, пишет ТАСС.

До этого командир группы «Викинг» Западного военного округа заявил, что украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми, тем самым заманивая иностранных наемников в зону боевых действий на Украине.