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Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил тюремный срок по делу о взятке

Егор Провоторов
Происшествия
Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил тюремный срок по делу о взятке
Фото: shutterstock

Ленинский районный суд города Владивостока в среду, 18 января, признал бывшего мэра столицы Приморья Олега Гуменюка виновным в получении взятки в особо крупном размере. Наказание было назначено в виде 16,5 года лишения свободы.

— Признать подсудимого виновным, по совокупности окончательно назначить наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы, — огласила решение судья, слова которой приводит ТАСС.

Осенью 2021 года сообщалось, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк подозревается в получении взяток на общую сумму 19,5 миллиона рублей от руководителей МУПФ «Некрополь». Отмечается, что чиновник оказывал представителям предприятия общее покровительство при оказании похоронных услуг.

19 мая 2021 года стало известно о решении бывшего мэра уйти в отставку. Это решение было принято им во время посещения региона вице-премьером РФ Юрием Трутневым, который 18 мая осмотрел инфраструктуру города и отметил, что на должность мэра следует искать нового человека.

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