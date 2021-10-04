Бывшего мэра Владивостока Гуменюка подозревают в получении взяток на 19,5 миллиона рублей

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Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк подозревается в получении взяток на общую сумму 19,5 миллиона рублей от руководителей МУПФ «Некрополь». Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба СК по региону.

Отмечается, что Гуменюк оказывал представителям предприятия общее покровительство при оказании похоронных услуг.

К настоящему моменту экс-глава Владивостока уже был задержан.

В отношении Гуменюка возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», подытожили в ведомстве.

19 мая стало известно о решении бывшего мэра уйти в отставку. Это решение было принято им во время посещения региона вице-премьером РФ Юрием Трутневым, который 18 мая осмотрел инфраструктуру города и отметил, что на должность мэра следует искать нового человека.

Временно исполняющим обязанности мэра Владивостока тогда стал бывший заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков. В июле этого года он официально занял должность мэра Владивостока.