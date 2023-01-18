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Евгений Дадонов оформил дубль за шесть минут в матче за «Монреаль» в НХЛ

Егор Провоторов
Спорт
Евгений Дадонов оформил дубль за шесть минут в матче за «Монреаль» в НХЛ
Фото: depositphotos

Канадская хоккейная команда «Монреаль Канадиенс» во вторник, 17 января, на своей арене оказалась сильнее американской «Виннипег Джетс» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей дублем отметился россиянин Евгений Дадонов.

Счет во встрече открыл хоккеист гостей Кайл Коннор. Однако после этого «Монреалю» удалось провести ударный отрезок, забросив ворота соперника три шайбы менее чем за шесть игровых минут. Результативные действия себе в актив записали Майк Хоффман и Дадонов, оформивший два точных броска.

Эти шайбы стали всего лишь третьей и четвертой для российского форварда в нынешнем розыгрыше НХЛ. Всего же на счету отечественного спортсмена 12 результативных очков (4 гола и 8 передач) в 36 встречах первенства.

В минувшее воскресенье, 15 января, в матче против «Филадельфии Флайерз» нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ, сократив тем самым отставание от Уэйна Гретцки до 84 голов.

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