Приложение «Парковки России» появилось в RuStore

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Приложение «Парковки России» стало доступно для скачивания в отечественном цифровом магазине RuStore — официальном российском маркетплейсе для поиска и установки приложений на устройства Android.

В настоящее время приложение для оплаты стоянок в столице и Петербурге доступно в четырех цифровых магазинах: Google Play, App Store, AppGallery и RuStore.

Уточняется, что отечественный цифровой проект безопасен для устройств. Все приложения в RuStore проходят соответствующую проверку, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Осенью 2022 года сообщалось, что российский магазин приложений Rustore станет обязательным для предварительной установки на технические устройства в 2023 году.

В мае прошлого года Минцифры внесло магазин приложений RuStore в список обязательных программ для предустановки на технические устройства. Так, под техническими устройствами подразумеваются смартфоны и планшеты на Android, компьютеры, а также ТВ с функцией Smart TV. Помимо этого, в ведомстве утвердили обязательный перечень программ для RuStore.