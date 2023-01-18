Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение по Крымском мосту будет временно закрыто 20 января из-за ремонта

Полина Долганова
Общество
Движение по Крымском мосту будет временно закрыто 20 января из-за ремонта
Фото: shutterstock

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно закрыто 20 января в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени на фоне проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации.

— Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией, — говорится в сообщении.

Ремонтные работы на Крымском мосту проводятся в связи с повреждением сооружения из-за взрыва грузового автомобиля 8 октября прошлого года. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна. В результате инцидента арка над судоходной частью мостовой конструкции не повредилась. В результате аварии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

Планируется, что в январе специалисты установят первые два пролета левой стороны автомобильной части моста, ведущей со стороны полуострова. Еще две части сооружения — в феврале.

В ноябре 2022 года была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы заняли порядка 12 часов.

Транспорт Ремонт Мосты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте