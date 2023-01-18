Движение по Крымском мосту будет временно закрыто 20 января из-за ремонта

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Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно закрыто 20 января в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени на фоне проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации.

— Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией, — говорится в сообщении.

Ремонтные работы на Крымском мосту проводятся в связи с повреждением сооружения из-за взрыва грузового автомобиля 8 октября прошлого года. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна. В результате инцидента арка над судоходной частью мостовой конструкции не повредилась. В результате аварии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

Планируется, что в январе специалисты установят первые два пролета левой стороны автомобильной части моста, ведущей со стороны полуострова. Еще две части сооружения — в феврале.

В ноябре 2022 года была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы заняли порядка 12 часов.