Один человек погиб после падения вертолета возле детсада в Броварах под Киевом

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В результате крушения вертолета возле детского сада в Броварах Киевской области погиб один человек. Об этом в среду, 18 января, сообщил украинский телеканал «Рада».

По предварительной информации правоохранителей Броварского района, детей среди пострадавших нет, передает ТАСС.

Факт крушения в своем Telegram-канале также подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его словам, на момент трагедии в саду находились дети и сотрудники учреждения.

В свою очередь издание «Страна» сообщает, что в результате случившегося пострадали пять человек.

Вертолет упал рядом с детским садом и загорелся в городе Бровары Киевской области 18 января.

Ночью 9 января звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области. По информации украинских средств массовой информации, взрывы также были слышны на территории Сумской области. В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, в свою очередь, объявили воздушную тревогу.