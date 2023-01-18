Сбербанк объявил о начале работы в Крыму

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Сбербанк сообщил, что запускает работу в Крыму. Об этом стало известно в среду, 18 января.

В пресс-службе Сбера уточнили, что к настоящему моменту банк уже сформировал команду для работы на полуострове. Кроме того, в Крыму уже установили первые банкоматы.

В течение 2023 года на всем полуострове планируется запустить работу сети устройств самообслуживания.

— Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале отметил, что приход такого крупного игрока на полуостров даст возможность и дальше повышать доступность и качество банковских услуг для населения.

До этого первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев анонсировал запуск SberPay NFC для смартфонов с операционной системой Android.

В декабре 2022 года Сбербанк отключил возможность совершать переводы в сторонние банки через банкоматы. Услуга не пользовалась спросом, объяснили это решение в пресс-службе банка.