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В Госдуме назвали фейком слова Хортона о «тайном плане» США в отношении России

Лейла Алиева
В мире
В Госдуме назвали фейком слова Хортона о «тайном плане» США в отношении России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Высказывание политического обозревателя Скотта Хортона о «тайном плане» Вашингтона против России являются фейком. Об этом в среду, 18 января, заявил депутат Андрей Свинцов.

— Будет много фейковых историй по ситуации, которая разворачивается на территории уже фактически всей Восточной Европы и Украины. Многие самоназванные специалисты будут строить пиар для себя, — отметил он.

При этом чем разнообразнее версии, тем больший интерес к своей личности они будут получать, а дальше они начнут искать варианты монетизации, передают «Известия».

О «тайном плане» Хортон рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он заявил, что Вашингтон может начать поддерживать «повстанческое движение» в западной части Украины против российской армии на востоке. В пример обозреватель привел афганский конфликт, когда Штаты поддерживали «моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена».

До этого читатели агентства Bloomberg высказали свое мнение относительно статьи профессора Нила Фергюсона, который заявил о желании США подтолкнуть мир к началу третьей мировой войны.

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