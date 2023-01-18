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Соединенные Штаты имеют «тайный план» в отношении Москвы. Такое мнение выразил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он заявил, что Вашингтон может начать поддерживать «повстанческое движение» в западной части Украины против российской армии на востоке.

Хортон привел в пример афганский конфликт, когда Штаты поддерживали «моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена». По словам обозревателя, тогда Вашингтону удалось «обанкротить» Советский Союз.

До этого читатели агентства Bloomberg высказали свое мнение относительно статьи профессора Нила Фергюсона, который заявил о желании США подтолкнуть мир к началу третьей мировой войны. По мнению пользователей, действия России на Украине разоблачили мирового поджигателя войны — США.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников более чем из десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.