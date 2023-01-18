Москвичей предупредили об усилении ветра до 19 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 18 января.

— По прогнозам синоптиков, сегодня после 15:00 и до 15:00 19 января в столице ожидаются усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, дождь, местами возможна гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с непогодой москвичей призвали быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать вблизи деревьев машины, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, а также гололедица и до трех градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящую среду, 18 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что текущая неделя в городе будет достаточно теплой, а один из дней даже может практически побить температурный рекорд.