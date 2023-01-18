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«Кто-то ударил по руке»: Путин рассказал о краже карточек на хлеб у его мамы в блокаду

Лейла Алиева
Общество
«Кто-то ударил по руке»: Путин рассказал о краже карточек на хлеб у его мамы в блокаду
Фото: Администрация президента РФ

Во время блокады Ленинграда у мамы президента РФ Владимира Путина Марии Ивановны украли карточки на хлеб. Об этом глава государства рассказал в среду, 18 января, во время осмотра экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге.

— У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал. Ну и все! — сказал он.

Музей Путин посетил вместе с губернатором региона Александром Бегловым, пишут «Известия».

В этот же день в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Путин, подойдя к памятнику, возложил к его основанию букет красных роз, перевязанных траурной лентой. Несколько минут президент стоял молча, а после этого поклонился и проследовал к автомобилю.

Также глава государства заявил, что Россия никогда не напоминала о том, что блокаду Ленинграда вели военные из ряда стран Европы, чтобы не портить с ними отношения.

Блокада Ленинграда Владимир Путин Санкт-Петербург
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