«Кто-то ударил по руке»: Путин рассказал о краже карточек на хлеб у его мамы в блокаду
Во время блокады Ленинграда у мамы президента РФ Владимира Путина Марии Ивановны украли карточки на хлеб. Об этом глава государства рассказал в среду, 18 января, во время осмотра экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге.
— У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал. Ну и все! — сказал он.
Музей Путин посетил вместе с губернатором региона Александром Бегловым, пишут «Известия».
В этот же день в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Путин, подойдя к памятнику, возложил к его основанию букет красных роз, перевязанных траурной лентой. Несколько минут президент стоял молча, а после этого поклонился и проследовал к автомобилю.
Также глава государства заявил, что Россия никогда не напоминала о том, что блокаду Ленинграда вели военные из ряда стран Европы, чтобы не портить с ними отношения.