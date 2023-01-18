Пьяный житель Зеленограда чуть не зарезал собутыльника в подъезде жилого дома

Фото: Пресс-служба главного управления Росгвардии по городу Москве

В Зеленограде пьяный мужчина ударил в грудь собутыльника в подъезде жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу в среду, 18 января.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночное время. В подъезде жилого дома подрались двое выпивших мужчин. В ходе конфликта один из них достал нож и, ударив оппонента в грудь, скрылся.

Очевидцы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и обнаружили раненого гражданина. Он был в сознании и сообщил силовикам о том, кто на него напал.

Вызвав пострадавшему скорую помощь, сотрудники ведомства отправились на поиски злоумышленника. Вскоре нападавшего задержали. Им оказался 24-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции. О пострадавшем известно, что его госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки и повреждением легкого.

Другое нападение с ножом произошло на северо-востоке столицы. Пьяный мужчина поссорился с собутыльником в квартире жилого дома на Печерской улице. В результате конфликта злоумышленник достал нож и шесть раз ударил оппонента в шею и грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.