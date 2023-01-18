Выставка к 150-летию со дня рождения писателя Пришвина откроется в столице

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Выставка в честь 150-летия со дня рождения писателя Михаила Пришвина откроется в доме Любощинских — Вернадских 2 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного музея истории российской литературы имени Даля (ГМИРЛИ).

Гости выставки смогут ознакомиться с биографией писателя, на которую повлияли исторические события в России, а также узнать больше о художественном мире литератора.

В экспозиции будут представлены подлинные дневники писателя и его личные вещи.

Посетить выставку можно до 25 июня, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице впервые построят музей искусств в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). На первом этаже здания расположатся демонстрационный зал с билетными кассами, конференц-зал, а также ресторан. Другие этажи предусмотрены под постоянные или временные выставки современного искусства.

Планируется, что объект возведут до конца года в Даниловском районе. Там будут работать около 200 человек.