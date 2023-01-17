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Собянин анонсировал появление музея искусств в Даниловском районе Москвы

Лейла Алиева
Город
Собянин анонсировал появление музея искусств в Даниловском районе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Южный административный округ, Даниловский район Карта всех событий

В столице впервые построят музей искусств в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом во вторник, 17 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Планируется, что его возведут до конца года в Даниловском районе. Здесь будут работать около 200 человек. Музей сможет принимать больше 1,5 тысячи посетителей одновременно, его общая площадь превысит 12 тысяч квадратных метров, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На первом этаже здания расположится демонстрационный зал с билетными кассами, конференц-зал, а также ресторан. Другие этажи предусмотрены под постоянные или временные выставки современного искусства, написал Собянин в Telegram-канале.

С 2020 года Москва заключила с инвесторами 33 соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этому девелоперы построят в столице 78 объектов, среди которых 47 новых образовательных учреждений, 10 офисов, 9 промкомплексов и многое другое.

Строительство Москва Сергей Собянин Музеи Даниловский район
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