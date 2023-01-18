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Этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России

Евгений Жуков
Спорт
Этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России
Фото: shutterstock

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России.

Данное решение было принято советом ISU, заседание которого состоялось в понедельник, 16 января, передает ТАСС.

На фоне военной спецоперации на территории Украины многие спортивные мероприятия в Российской Федерации были отменены, а на российскую сборную были наложены различные ограничения.

В декабре 2022 года президент МОК Томас Бах заявил, что следует рассмотреть вопрос продления мер в отношении российских и белорусских спортсменов. При этом данные санкции в настоящее время остаются в силе, уточнил он.

Бах добавил, что необходимо рассмотреть, нужны ли вообще защитные меры. По его словам, российские спортсмены продолжают выступать в ряде турниров.

Международная федерация хоккея с мячом отстранила сборную России от участия в чемпионате мира 2023 года. Изначально турнир должен был проходить в России, однако его перенесли в Швецию.

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