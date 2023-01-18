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Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Мурманске

Евгений Жуков
В мире
Финляндия решила временно закрыть отделение генконсульства в Мурманске
Фото: Pixabay

Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач представительства. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что закрытие представительства означает приостановку его деятельности до дальнейшего уведомления.

Мурманское представительство при генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге было создано в 1992 году. Данный орган решал вопросы въезда, аспекты двусторонних связей и занимался развитием регионального и приграничного сотрудничества, передает РИА Новости.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, сообщили в МИД. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что руководство Европейского союза «не должно промахнуться» с возможным запретом на выдачу виз для россиян, а также он призвал лучше обдумать данный вопрос.

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