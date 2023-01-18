Путин: Россия троекратно обходит США по объему выпуска ракет ПВО

Фото: Администрация президента РФ

Российский оборонно-промышленный комплекс каждый год производит столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире. Об этом в среду, 18 января, заявил президент России Владимир Путин.

— Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что отечественное производство вполне достигло мирового уровня, передает официальный сайт Кремля.

Российский лидер также заявил, что работа оборонно-промышленного комплекса обеспечивает России победу в специальной военной операции.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все планы по производству военной авиационной и автомобильной техники полностью достигнуты в стране. По его словам, в настоящее время необходимо активно наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса и закупать необходимое оборудование.