Девушка Паши Техника выпала из окна восьмого этажа

Фото: t.me/finesssjul

Девушка рэпера Паши Техника блогер Юлия Максимовская, также известная под псевдонимом Финесс, выпала из окна восьмого этажа. Об этом стало известно в среду, 18 января.

По предварительным данным, инцидент произошел в понедельник, 16 января. Гражданка, находясь в состоянии наркотического опьянения, выпала из окна квартиры. Пострадавшая выжила после падения с высоты восьмого этажа и была госпитализирована.

Как сообщило издание StarHit, в медицинском учреждении ее госпитализацию подтвердили, отметив, что девушка лежит в отделении травматологии.

Ранее в больнице оказывался сам Паша Техник. Музыканта госпитализировали после того, как на вечеринке он получил передозировку наркотическими веществами. После выписки из медицинского учреждения рэпер обещал фанатам заняться здоровьем, после чего снял ролик, в котором его увозят на машине скорой помощи с футбольного поля.