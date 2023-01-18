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Движение на Ленинградском проспекте восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на Ленинградском проспекте восстановили после ДТП
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

На Ленинградском проспекте освободили проезжую часть после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 18 января.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 32/2. Столкнулись пять автомобилей, которые после аварии заняли почти все полосы на проезжей части в обе стороны движения.

Еще одно ДТП произошло в центре Санкт-Петербурга. Водитель иномарки не стал дожидаться, пока пешеходы перейдут дорогу, и продолжил движение сквозь плотный поток граждан, сбив несколько человек.

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