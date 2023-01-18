Стартовал благотворительный проект «Счастливое детство»
Фонд Святителя Василия Великого и его учредитель Константин Малофеев совместно с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой запустили новый благотворительный проект «Счастливое детство».
Его первыми адресатами станут два детских дома Донецкой и Луганской Народных республик и школа-интернат Запорожской области.
В дальнейшем организаторы планируют увеличить количество подопечных, передает Царьград.
О том, как будут распределяться средства, подробно рассказала омбудсмен Мария Львов-Белова:
— Отремонтируем помещения, закупим новую мебель и современные средства реабилитации, оборудуем трудовые мастерские, привлечём и обучим специалистов. Всё это сможем сделать для ребят уже в наступившем году. Надеемся, что для них найдутся и любящие семьи, — отметила она.