Стартовал благотворительный проект «Счастливое детство»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Фонд Святителя Василия Великого и его учредитель Константин Малофеев совместно с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой запустили новый благотворительный проект «Счастливое детство».

Его первыми адресатами станут два детских дома Донецкой и Луганской Народных республик и школа-интернат Запорожской области.

В дальнейшем организаторы планируют увеличить количество подопечных, передает Царьград.

О том, как будут распределяться средства, подробно рассказала омбудсмен Мария Львов-Белова:

— Отремонтируем помещения, закупим новую мебель и современные средства реабилитации, оборудуем трудовые мастерские, привлечём и обучим специалистов. Всё это сможем сделать для ребят уже в наступившем году. Надеемся, что для них найдутся и любящие семьи, — отметила она.