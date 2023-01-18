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Кабмин не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днем

Лейла Алиева
Общество
Кабмин не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днем
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство России не поддержало законопроект об установлении 31 декабря выходным днем. Об этом стало известно в среду, 18 января.

— Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным, — говорится в документе.

В ноябре сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату еще два года назад. Данную идею ранее поддерживал глава государства Владимир Путин, который предлагал принять все необходимые решения, чтобы сделать этот день праздничным на федеральном уровне.

До этого власти России утвердили производственный календарь на 2023 год. Москвичей ждут восемь государственных праздников и три переноса праздничных выходных.

Так, жители столицы в этом году будут отдыхать: 23 февраля (День защитника Отечества); 8 марта (Международный женский день); 1 мая (Праздник Весны и Труда); 9 мая (День Победы); 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства). При этом дополнительными выходными назначены 24 февраля и 8 мая, так как 1 и 8 января выпадают на выходной день.

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