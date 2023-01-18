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В НАТО заявили о ключевом моменте в конфликте на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В НАТО заявили о ключевом моменте в конфликте на Украине
Фото: gur.gov.ua

Наступил ключевой момент в конфликте на Украине, а потому власти страны нуждаются в значительном увеличении поставок вооружения. Об этом в среду, 18 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Если мы хотим обсуждаемого мирного урегулирования завтра, то сегодня нам нужно предоставить оружие, — передает слова Столтенберга РИА Новости.

До этого журналист Майкл Брендан Догерти в статье для издания National Review выразил мнение, что попытки президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки техники Североатлантического альянса и вовлечь НАТО в конфликт с Россией могут закончиться для организации распадом.

Недавно США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить ВСУ, насколько оно опасно и чем ответит Россия, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

18 января глава Минобороны Канады Анита Ананд сообщила в ходе визита в Киев о передаче Украине 200 бронеавтомобилей. Отмечается, что соответствующая помощь, которая оценивается в 67 миллионов долларов, была принята в связи с запросом властей Киева.

Украина Оружие Йенс Столтенберг НАТО
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