В Москве на Крещение откроются 46 специальных площадок для купаний

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В столице организовано 50 майн и 13 купелей на 46 площадках. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, освещением, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время мероприятий, связанных с крещенскими купаниями, на местах будут дежурить сотрудники спасательных служб и пожарные — в общей сложности порядка 800 специалистов.

Они будут сопровождать людей к проруби и обратно, а также осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что на поездах Центральной пригородной пассажирской компании 19 января можно будет отправиться к местам Крещенских купаний.

Места для крещенских купаний организуют на водоемах в девяти парках Москвы 18 и 19 января. Так, в парке «Сокольники» присоединиться к крещенским купаниями можно будет на Нижнем Майском пруду, там установят две купели площадью 3 на 1,2 метра.