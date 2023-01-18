Глоба назвала знак зодиака, который разбогатеет этой весной

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Приближающаяся весна несет с собой настоящий куш для рожденых под знаком Козерога, убеждена астролог Тамара Глоба. Именно представители этого знака зодиака весной смогут реализовать себя во всех сферах.

— Зимой и в начале весны все, что Козерог придумает нового, принесет ему успех. Уже в начале года откроются новые возможности, связи, интеллектуальная работа, — рассказала она.

Весна откроет Козерогам возможность серьезного обучения, этот плодотворный период может растянуться на два с половиной года. Кроме того, весной рожденные под созвездием Козерога сумет обогатиться, если верно воспользуются своим обаянием и умением правильно вложить финансы, передает слова астролога РИА Новости.

Недавно Глоба перечислила представителей зодиакального круга, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты.

Астрологи сообщили, что новый, 2023 год будет щедрым на романтику и интересные знакомства. Одним представителям знаков зодиакального круга удастся завязать серьезные отношения, другие же окажутся в центре головокружительных романов.