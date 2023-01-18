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Приметы и советы

В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом

Евгений Жуков
Политика
В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму был внесен проект о правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом. Об этом в среду, 18 января, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев.

Реализация подобной инициативы создаст инструмент для консульских учреждений, расширив полномочия дипломатов в сфере защиты прав российских граждан на досудебной и судебной стадиях.

По словам Пискарева, проект позволит задействовать «все возможности для оказания правовой помощи» россиянам за рубежом, где они могут подвергаться «нападкам и преследуются по национальному признаку», передает РИА Новости.

До этого журналист издания Myśl Polska Витольд Модзелевский заявил, что русофобия в Польше стала главным политическим инструментом. Помимо этого, обозреватель добавил, что русофобия всегда была свойственна не только правящей элите, но и оппозиции.

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно появившейся в СМИ информации об украинском снаряде с надписью «За свободу Финляндии». Финский телеканал Yle сообщил, что местный депутат Юсси Халла-ахо выступил с призывом к убийству российских военных и заказал через специализированный сервис надпись на украинском снаряде.

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