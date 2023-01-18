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Приметы и советы

В США заявили, что поражение Украины имело бы глобальные последствия

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили, что поражение Украины имело бы глобальные последствия
Фото: Pixabay

Поражение Украины имело бы глобальные последствия, в частности, в вопросе прочности западных альянсов, оказывающих поддержку стране. Об этом в среду, 18 января, сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

— В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия, — сказала руководитель ведомства.

Она добавила, что для государств Запада это имеет последствия с точки зрения того, что необходимо задуматься о прочности их альянсов и урегулирования кризисов в будущем. Хейнс утверждает, что западные страны помогают Украине не только ради нее самой, но и в своих интересах, передает ТАСС.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в конфликте на Украине наступил ключевой момент, а потому власти страны нуждаются в значительном увеличении поставок вооружения.

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