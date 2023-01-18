Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bloomberg: ЕС придется просить денег у стран — членов для пополнения бюджета из-за Украины

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: ЕС придется просить денег у стран — членов для пополнения бюджета из-за Украины
Фото: shutterstock

ЕС должен будет попросить членов альянса внести новые взносы в бюджет из-за существующего энергетического и финансового кризиса, а также последствий конфликта на Украине. Об этом в среду, 18 января, сообщило агентство Bloomberg.

По мнению вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, на сегодняшний день существует необходимость пополнения бюджета ЕС, поскольку «многие резервы за последний год были использованы».

В материале агентства отмечается, что альянс согласовал семилетний бюджет в размере 1,8 триллиона евро в 2020 году, включая «беспрецедентный» фонд восстановления после пандемии COVID-19.

Однако конфликт на Украине, энергетический кризис и необходимость поддерживать европейские компании для противодействия закону США о климате привели к серьезной нагрузке на бюджет ЕС. Так, государства — члены должны будут поддержать долгосрочный бюджет альянса за счет дополнительных взносов.

До этого глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что расходы государственного бюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более одного триллиона гривен.

В декабре 2022 года глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС исчерпал военные запасы, оказывая помощь Украине. Он добавил, что специальная операция России стала для стран альянса испытанием их возможностей.

Украина Евросоюз (ЕС)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте