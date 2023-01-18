Bloomberg: ЕС придется просить денег у стран — членов для пополнения бюджета из-за Украины

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ЕС должен будет попросить членов альянса внести новые взносы в бюджет из-за существующего энергетического и финансового кризиса, а также последствий конфликта на Украине. Об этом в среду, 18 января, сообщило агентство Bloomberg.

По мнению вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, на сегодняшний день существует необходимость пополнения бюджета ЕС, поскольку «многие резервы за последний год были использованы».

В материале агентства отмечается, что альянс согласовал семилетний бюджет в размере 1,8 триллиона евро в 2020 году, включая «беспрецедентный» фонд восстановления после пандемии COVID-19.

Однако конфликт на Украине, энергетический кризис и необходимость поддерживать европейские компании для противодействия закону США о климате привели к серьезной нагрузке на бюджет ЕС. Так, государства — члены должны будут поддержать долгосрочный бюджет альянса за счет дополнительных взносов.

До этого глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что расходы государственного бюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более одного триллиона гривен.

В декабре 2022 года глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС исчерпал военные запасы, оказывая помощь Украине. Он добавил, что специальная операция России стала для стран альянса испытанием их возможностей.