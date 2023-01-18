Шольц выразил надежду на поражение России

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Поражение России в специальной военной операции является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Такое заявление сделал в среду, 18 января, канцлер Германии Олаф Шольц.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, — отметил он.

Немецкий канцлер также отметил, что, несмотря на планы НАТО продолжать поставки оружия на территорию Украины, альянс якобы стремится избежать прямого столкновения с Россией.

Шольц подчеркнул, что НАТО старается избегать эскалации, однако он уже ведет переговоры о новых поставках вооружения для Киева, передают «Известия».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна.

Белый дом заявил, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Киеву западные страны, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона.