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Доброволец из Танзании погиб в ДНР при попытке вытащить раненого бойца

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Доброволец из Танзании погиб в ДНР при попытке вытащить раненого бойца
Фото: Минобороны РФ

Таримо Немес Раймонд родом из Танзании, который ушел добровольцем в зону специальной операции в составе группы «Вагнер», погиб в Артемовском районе в Донецкой народной республике, когда нес раненого бойца под артобстрелом. Об этом сообщил боец с позывным «Стрела».

Из Танзании Раймонд приехал учиться по обмену в Российском технологическом университете МИРЭА, но не доучился и попал в тюрьму за убийство, вину он не признал. В колонии молодой человек пожелал пойти добровольцем в зону СВО.

— Сражался он на территории Артемовска, неоднократно проявил мужество и отвагу, рискуя жизнью по отношению к нашим ребятам. 24 октября героически погиб в окрестностях Опытного, тащил раненого бойца и погиб под артобстрелом, — цитирует бойца РИА Новости.

Он сообщил, что с танзанийцем попрощались в привычном месте около тренировочной базы в хуторе Молькино на Кубани. Раймонда похоронили в начале декабря возле часовни в Горячем Ключе, но известно об этом стало только сейчас. Раймонду был 31 год. Он награжден медалью «Вагнера» «За отвагу» посмертно.

В Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников. Об этом 18 января сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

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