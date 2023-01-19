Военный аналитик Насонов заявил о скором поражении НАТО

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У западных стран заканчивается оружие для Украины, и они в ближайшее время потерпят поражение, поэтому пытаются отдать Киеву все, что осталось и отвлечь российскую армию. Такое мнение высказал эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов.

— Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все страны отдать Украине любое оружие. Из этого можно сделать несколько выводов. Первое — оружия осталось очень мало. Также, по ее мнению, они сейчас находятся в стадии неудачи, тем более если не укрепят серьезным оружием и без того пошатнувшийся военный престиж Украины. Участие в этой ситуации стран НАТО указывает на их эмоциональное поражение, — сообщил он.

По его словам, НАТО пытается играть в долгую, и на флангах, которые сейчас граничат с РФ и не являются активными, размещает боевые группы, подразделения, которые ведут радиолокационные и другие виды разведки.

— НАТО это делает, чтобы отвлечь российские подразделения от основного театра военных действий, где они в настоящее время нужны. Это напоминает ситуацию в ноябре 1941 года, когда советский разведчик Рихард Зорге подсказал, что Япония не будет на Дальнем Востоке вступать в войну. И это позволило нам вытащить оттуда не одну дивизию, которая решила судьбу сражения под Москвой, — заявил Насонов порталу Ura.ru.

Поражение России в специальной операции является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Об этом 18 января сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.