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Ошибка, которую допустил президент Соединенных Штатов Джо Байден в области энергетики, позволила РФ резко увеличить доходы от продажи угля, нефти и газа. Об этом заявил аналитик, экс-сотрудник Конгресса США Дон Риттер.

— Несмотря на частично введенное эмбарго (или, возможно, из-за него), продажи нефти, газа и угля сейчас приносят гораздо больше доходов России, чем в 2021 году. А в 2022 году прогнозируется рост доходов еще на одну треть, — сообщил он в материале для издания The Washington Times.

По его мнению, причиной этого является ошибочная энергетическая политика американского лидера. У Штатов нет альтернативных предложений для мирового рынка энергетических ресурсов, поэтому у РФ нет конкурентов. При этом Америка отказалась от развития энергетических мощностей внутри страны, отметил Риттер.

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