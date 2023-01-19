Посол РФ в Канаде Степанов: Вызов в МИД касался разрушения дома в Днепропетровске

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Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что его вызов в Министерство иностранных дел страны касался трагедии в Днепропетровске, слова главы МИД РФ Сергея Лаврова не обсуждались.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сказала ранее, что посла России вызвали, чтобы осудить слова Лаврова, назвавшего целью западной политики окончательное решение «русского вопроса». Также он провел параллель с попытками Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос». Это сравнение глава канадского МИД назвала «антисемитским».

— Я увидел это заявление Жоли постфактум — после встречи. Удивился, потому что это приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла только об этом, — рассказал посол Степанов.

Он добавил, что отверг попытки Оттавы возложить на Москву вину за разрушение жилого дома в Днепропетровске.

— Канадцы обвиняют нас во всех смертных грехах, на голубом глазу в том, что якобы руководство РФ отдавало приказ непосредственно ударить по жилому объекту. И это якобы подчеркивает жестокость, несправедливость и незаконность военной операции, и нас всех за это к ответственности будут привлекать, — сообщил дипломат.

Степанов отметил, что российская ракета упала на дом после того, как была перехвачена украинской ПВО, процитировав слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, передает РИА Новости.

17 января Арестович написал заявление об увольнении. Свое решение он объяснил тем, что хочет «показать пример цивилизованного поведения».