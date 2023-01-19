Посла России в Оттаве вызвали в МИД Канады из-за высказываний Лаврова

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Министерство иностранных дел Канады вызвало в среду, 18 января, посла России в Оттаве Олега Степанова из-за слов главы МИД Сергея Лаврова о том, что шаги Соединенных Штатов по созданию коалиции против РФ сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на решение «русского вопроса». Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

— Мои коллеги вызвали посла России в Канаде, чтобы лично осудить антисемитские комментарии Лаврова, — заявила она.

Также Оттава выразит российскому послу недовольство по поводу действий Москвы в ходе спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году высказался о коалиции против России.

— Так же, как Наполеон мобилизовал почти всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против СССР, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов Евросоюза тоже, и через Украину ведут войну против России с той же задачей — окончательного решения «русского вопроса». Так же, как Гитлер хотел решить «еврейский вопрос», — заявил он.

18 января глава Минобороны Канады Анита Ананд сообщила в ходе визита в Киев о передаче Украине 200 бронеавтомобилей. Отмечается, что соответствующая помощь, которая оценивается в 67 миллионов долларов, была принята в связи с запросом властей Киева.