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Пожар потушили на территории церкви на севере Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар потушили на территории церкви на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Кронштадтский бульвар, вл24к1 Карта всех событий

Пожар ликвидировали на территории церкви на севере Москвы, где горела постройка. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 19 января, сообщил источник в экстренных службах города.

До этого сообщалось, что возгорание случилось на Кронштадтском бульваре, владение 24, корпус 1. Площадь пожара составляла около 400 квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек.

Позже уточнили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.

17 января сообщалось, что сотрудники Росгвардии на западе Москвы эвакуировали людей из загоревшегося автобуса и потушили пламя. Инцидент произошел на Рублевском шоссе. Следуя по пути патрулирования, экипаж Росгвардии заметил, что у следующего впереди автобуса загорелось заднее колесо. Они остановили транспортное средство и, эвакуировав водителя и пассажиров, потушили возгорание.

Еще девять человек были спасены сотрудниками МЧС из горящего дома на севере столицы. Пожар произошел в доме № 18 в 3-м Новомихалковском проезде. В результате возгорания некоторые жители подъезда не могли покинуть помещение, но сотрудники ведомства вовремя пришли на помощь людям.

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