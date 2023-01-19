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Московских водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах из-за дождя

Александр Афонин
Город
Московских водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах из-за дождя
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В связи с дождем в ряде районов столицы на дорогах может образоваться гололедица, водителям нужно сохранять внимательность и соблюдать скоростной режим. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В городе местами идет дождь, возможно образование гололедицы. Просим водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не совершать резких маневров, быть аккуратнее на эстакадах и мостах, — говорится в сообщении.

На данный момент ситуация на дорогах оценивается в пять баллов. Основные затруднения наблюдаются на участках шоссе Энтузиастов, Рязанского и Волгоградского проспектов, а также МКАД. В вечерний час пик показатель может подняться до семи баллов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что на участке улицы Олеко Дундича в период с 23 января по 6 марта будет закрыта одна полоса движения транспорта. Ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей.

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