Движение на улице Олеко Дундича ограничат из-за строительных работ

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Москва, улица Олеко Дундича Карта всех событий

Одна полоса для движения транспорта будет закрыта на участке улицы Олеко Дундича в период с 23 января по 6 марта. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Помимо этого, также в районе владения № 29 будет временно запрещена парковка.

До этого стало известно, что движение транспорта ограничили в районе улицы Плющихи с 3 января по 31 мая. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.

Участок дороги на улице Брусилова из-за проведения строительных работ перекрыт с 11 января по 31 августа. Ограничения движения также ввели еще на ряде участков улицы.

Участки боковых проездов Каширского шоссе в оба направления будут закрыты в период с 15 до 30 января с 02:00 до 05:00. Кроме того, транспорт не сможет проезжать по двум полосам на участке съезда с площади Савеловского вокзала на Бутырскую улицу с 15 января до 15 апреля.