Кравцов предложил участникам СВО в будущем преподавать ОБЖ в школах

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Участники специальной военной операции смогут преподавать в школах после переподготовки. Об этом в четверг, 19 января, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу НТВ.

— У нас в педагогических университетах — отдельное направление подготовки по ОБЖ. Работа со школьниками, особенно основной школы, требует определенного подхода — чтобы не отпугнуть и чтобы, наоборот, не сделать хуже, поэтому определенная подготовка должна быть. И определенный отбор должен быть, — отметил он.

По мнению Кравцова, военнослужащие из зоны СВО могут в дальнейшем преподавать в школе, но только после определенной переподготовки.

До этого Кравцов заявил, что российским школьникам будут рассказывать о специальной операции на Украине в рамках уроков «Разговоры о важном». По его словам, школьникам детально объяснят все вопросы, цели и задачи спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Также первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы. В настоящее время идет работа по созданию в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» разделов для преподавателей и учеников с полезным контентом.