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Князю, жившему 300 лет назад, выписали штраф за нарушение ПДД в Дагестане

Степан Жирнов
Происшествия
Князю, жившему 300 лет назад, выписали штраф за нарушение ПДД в Дагестане
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Дагестане выписали штраф за нарушение ПДД жившему 300 лет назад лезгинскому князю Хаджи Давуду. Об этом стало известно в четверг, 19 января.

Автоматическая система определения нарушений выписала легендарному военачальнику 1000 рублей штрафа за езду без пристегнутого ремня безопасности.

Портрет князя был изображен на переднем пассажирском сиденье автомобиля «Газель». Аппаратура не смогла отличить нарисованного человека от настоящего, но отсутствие ремня определила, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Автоматика, как выяснилось, иногда дает сбои, но все же чаще приносит обществу пользу. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, нарушение каких правил дорожного движения может зафиксировать камера.

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