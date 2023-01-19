Стала известна причина смерти режиссера Досталя

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Режиссер Николай Досталь мог скончаться из-за рака предстательной железы. Об этом сообщает газета «Известия».

Народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь ушел из жизни в возрасте 76 лет 19 января.

Кинематографист родился 21 мая 1946 года в Москве. Он вырос в семье кинорежиссера Николая Досталя и был пасынком Натальи Андросовой — праправнучки Николая I. В 1970 году он выпустился из МГУ, окончив там факультет журналистики. Спустя два года Досталь окончил курсы сценаристов и режиссеров.

За свою карьеру он успел проявить себя в качестве актера, сценариста и режиссера. Широкой публике Досталь известен такими фильмами, как «Монах и бес», «Облако-рай», «Коля — Перекати поле» и «Завещание Ленина».