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Польша может направить украинской армии танки Leopard без согласия Германии. Об этом в четверг, 19 января, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat.

— Мы договорились с нашими украинскими друзьями, а также с партнерами из Западной Европы, что будем передавать танки вместе. Согласие здесь второстепенно. Мы это согласие либо получим быстро, либо сами поступим так, как надо, — отметил он.

По словам премьер-министра, Германия в первую очередь должна оперативно предложить свое современное оружие, так как от этого будет зависеть защита Украины своей свободы, а также безопасность всей Европы.

В свою очередь канцлер ФРГ накануне заявил, что страна не спешит передавать ВСУ танки Leopard 2, так как Североатлантический альянс хочет избежать прямого столкновения с Россией. При этом канцлер добавил, что его страна и дальше будет оказывать разностороннюю помощь Украине.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова западных политиков о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине на самом деле подразумевают совершенно другую цель.