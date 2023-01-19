СМИ: Двух братьев в Швеции приговорили за шпионаж в пользу РФ

Фото: Pixabay

Суд в Швеции приговорил двух подданных за шпионаж в пользу России. Об этом в четверг, 19 января, сообщает газета Aftonbladet.

Согласно решению суда, один из них получил пожизненный срок, а второй — девять лет и девять месяцев заключения.

Речь идет о двух братьях — Пеймане и Паяме Киа. Так, Пейман работал в одном из самых секретных управлений военной разведки страны и занимался работой с агентами за границей под чужими именами. В ноябре прокурор Пер Линдквист рассказал, что дело связано с серьезным преступлением против местной системы разведки и безопасности, а расследование шло тяжело.

Другое уголовное дело о шпионаже возбудила Федеральная служба безопасности России в отношении гражданина США. Уточняется, что американец занимался сбором информации, касающейся биологической тематики, а полученные данные могли быть применены против безопасности страны.

22 декабря Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в работе на Россию.