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Погибшие на западе Москвы мужчины употребляли наркотики

Степан Жирнов
Происшествия
Погибшие на западе Москвы мужчины употребляли наркотики
Фото: mos.ru
Москва, посёлок Внуково, Центральная улица Карта всех событий

Мужчины, тела которых обнаружили в арендованной квартире на западе столицы без признаков насильственной смерти, употребляли наркотики. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 19 января.

По словам собеседника «ВМ», погибшие являлись уроженцами Астрахани в возрасте 32 и 28 лет.

Тела двоих молодых людей обнаружили в квартире жилого дома, расположенного на Центральной улице в районе Внуково на западе Москвы.

По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует столичная прокуратура.

Также стало известно, что на место происшествия для координации работы правоохранительных органов прибыл заместитель солнцевского межрайонного прокурора Эрмен Ялбаков.

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