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Европарламент принял резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине

Евгений Белоусов
В мире
Европарламент принял резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Европарламент принял резолюцию о создании «спецтрибунала по Украине», а также об использовании российских активов «для репатриаций Киеву». Итоги голосования были опубликованы в четверг, 19 января, на официальном сайте Европарламента.

— Европарламент подчеркивает срочную необходимость для ЕС и его стран-членов добиваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, предпочтительно через ООН, создания специального международного трибунала, — говорится в документе.

Уточняется, что данный трибунал нужен для судебного преследования за проявляемую к Украине «агрессию». Депутаты Европарламента также призвали все институты Евросоюза добиваться организации трибунала в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7.

22 декабря прошлого года Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали. Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как незаконное и противоречащее международному праву посягательство на частную и государственную собственность.

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