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Российские международные резервы на 13 января составляли 592 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в Центральном банке Российской Федерации.

Уточняется, что за неделю объемы резервов увеличились на 10 миллиардов долларов, то есть на 1,7 процента.

Изменения были вызваны положительной переоценкой, подытожили в регуляторе.

Недавно аналитик, экс-сотрудник Конгресса Соединенных Штатов Дон Риттер заявил, что ошибка, которую допустил американский лидер Джо Байден в области энергетики, позволила Российской Федерации резко увеличить доходы от продажи угля, нефти и газа.

17 января президент России Владимир Путин сообщил, что ВВП страны за 11 месяцев снизился лишь на 2,1 процента, по итогам года ожидается уменьшение на 2,5 процента.

В минувшем году российская экономика столкнулась с беспрецедентным давлением. Однако стране в целом удалось с ним справиться. Об основных трудностях, которые ожидают экономику страны в 2023 году, и методах их преодоления — в материале «Вечерней Москвы».