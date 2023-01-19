В МВД опровергли, что камеры оштрафовали князя Хаджи-Давуду из XVII века

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Дагестан

Штраф, выписанный за непристегнутый ремень безопасности, был адресован водителю, а не портрету князя Хаджи-Давуда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан в четверг, 19 января.

По данным ведомства, нарушение правил ПДД произошло на 923-м километре трассы «Кавказ» 15 января. Камера зафиксировала, что водитель автомобиля «ГАЗ-3302» не пристегнут ремнем безопасности, в связи с чем мужчине и был направлен штраф.

Также в МВД отметили, что камера не распознала портрет лезгинского князя.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что выписанный штраф в размере 1000 рублей был направлен водителю «Газели» из-за того, что на переднем пассажирском сиденье автомобиля изображен портрет князя Хаджи-Давуда.