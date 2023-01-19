Главнокомандующий армией НАТО пожаловался на отсутствие «серебряной пули» от России

Фото: flickr/nato

НАТО не в состоянии поставить на Украину такое оружие, которое стало бы «серебряной пулей» против России. Об этом в четверг, 19 января, заявил главнокомандующий силами альянса в Европе Кристофер Каволи.

— Не существует одной военной системы, которая была бы «серебряной пулей», — заявил он.

Каволи также отметил, что сейчас Киев остро нуждается в поставках танков, так как у Украины имеются амбиции по возврату своих территорий. Также танки нужны, потому что их активно использует в спецоперации Россия, передает слова главкома НАТО ТАСС.

До этого глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза конфликта НАТО с Россией сохранится, как бы ни завершился украинский конфликт.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поражение России в специальной операции является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Он также рассказал о планах организации новых поставок оружия ВСУ и подчеркнул, что НАТО не стремится к эскалации.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал руководство западных стран поставлять Украине танки.