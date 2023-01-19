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«Угроза не исчезает»: в НАТО оценили возможность конфликта с Россией

Евгений Белоусов
В мире
«Угроза не исчезает»: в НАТО оценили возможность конфликта с Россией
Фото: depositphotos

Угроза конфликта НАТО с Россией сохранится, как бы ни завершился украинский конфликт. Такое заявление в четверг, 19 января, сделал глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

— Я считаю, что все согласны с фактом, что, несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции, поэтому угроза не исчезает, — цитирует его РИА Новости.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поражение России в специальной операции является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Он также рассказал о планах организации новых поставок оружия ВСУ и подчеркнул, что НАТО не стремится к эскалации.

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о «врожденном уродстве» немецкого лидера.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна.

Американский президент Джо Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе. Он подчеркнул, что западные страны должны делать все возможное для оказания поддержки Киеву.

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