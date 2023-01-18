«Врожденное уродство»: Захарова ответила на слова Шольца о поражении России

Фото: МИД РФ

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о надежде на поражение России в спецоперации показывают его «уродство». Об этом в среду, 18 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Врожденное уродство Шольца, — написала дипломат в Telegram-канале.

Шольц заявил, что поражение России в специальной операции является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Он также рассказал о планах организации новых поставок оружия ВСУ и подчеркнул, что НАТО не стремится к эскалации.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна.

Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе. Он подчеркнул, что западные страны должны делать все возможное для оказания поддержки Киеву.

Недавно российская армия задействовала новейший танк Т-90М во время спецоперации на Херсонском направлении. Командир танка Руслан рассказал, что за несколько месяцев применения Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя как надежная и очень удобная машина.